Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Donaustraße - Polizei nimmt Hinweise entgegen (12./13.10.2021)

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, möglicherweise auch schon am Nachmittag des Dienstags, haben unbekannte Täter versucht, in eine Bäckereifiliale in der Donaustraße einzubrechen. Die Unbekannten entfernten hierzu an einem Fenster am Seiteneingang der Bäckerei ein vorhandenes Fliegengitter und versuchten dann, das dahinterliegende Fenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Mitarbeiter der Bäckerei entdeckten am frühen Mittwochmorgen das entfernte Fliegengitter und die Einbruchspuren am Fenster und verständigten die Polizei. Nun ermittelt die Polizei Mühlheim a.d.D. (07463 9961-0) wegen des versuchten Einbruchs und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat entgegen.

