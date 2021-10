Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, B 314, Lkr. Konstanz) Unfall fordert 6.000 Euro Schaden (12.10.2021)

Tengen, B 314, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, auf der Bundesstraße 314 im Bereich der Einmündung der Ludwig-Geerer-Straße bei Tengen passiert ist. Ein 44-jähriger Fahrer eines Golfs wollte von der Ludwig-Geerer-Straße nach links auf die bevorrechtigte B 314 in Richtung Blumenfeld abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen anderen Golf, dessen 42-jährige Fahrerin - aus Richtung Kreisverkehr Tengen kommend - von der B 314 nach links auf die Ludwig-Geerer-Straße abbiegen wollte. Bei der folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Der Golf der Autofahrerin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

