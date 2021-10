Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Mit Stein zwei Scheiben an einem Gebäude in der Mühlenstraße eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (08. - 11.10.2021)

Aach, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitagvormittag, 08.10., bis Montagnachmittag, 11.10., hat ein unbekannter Täter mit einem Stein zwei Glasscheiben im Bereich der Eingangstür an dem Gebäude Mühlenstraße 1 eingeschlagen. Durch die Tat entstand an dem Gebäude der Stadtverwaltung Aach Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Engen (07733 9409-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

