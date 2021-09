Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Circa 15.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 1033 bei Künzelsau. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Tesla die Straße vom Schloss Stetten kommend in Richtung der Landesstraße. An der Abzweigung zur Landesstraße übersah er vermutlich den bevorrechtigten von rechts kommenden Renault einer 49-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

