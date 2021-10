Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Jugendliche versuchen Einbruch

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 23:41 Uhr, bemerkte einen zivile Streife der Polizei auf dem Kauflandgelände am Senator-Schwartz-Ring einen optischen Einbruchsalarm. Auf dem Parkplatz kam den Beamten ein Pedelec, mit zwei Personen besetzt, entgegen. Der Streifenwagen stoppte und der Beifahrer stieg aus, um den Fahrer des Pedelecs zum Halten aufzufordern. Dieser touchierte die offene Beifahrertür. Dabei stürzte der "Sozius" vom Gepäckträger. Der Polizist nahm den 17-jährigen Soester direkt fest. Der Radfahrer flüchtete weiter und wurde vom Fahrer des Streifenwagens mit dem Auto verfolgt. Während der Streifenwagen neben dem Pedelec fuhr, machte der 17-jährige Radler (ebenfalls aus Soest) einen seitlichen "Schlenker" und prallte gegen das Auto. Er stürzte, rappelte sich jedoch sofort auf, um zu Fuß weiter zu laufen. Der Fahrer des Streifenwagens folgte ihm, nun ebenfalls zu Fuß, und konnte ihn überwältigen. Dabei zog sich der Beamte eine Verletzung zu. Die beiden 17-Jährigen hatten, neben den Verletzungen von den Stürzen, Schnittwunden an den Händen. Diese stammen wahrscheinlich von ihrem Einbruchsversuch in das Kaufland-Gebäude, bei dem sie eine Scheibe einschlugen. Die Verletzten wurden zunächst zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beim Fahrer des Pedelecs wurde ein Atemalkoholvortest mit dem Ergebnis von 1,2 Promille durchgeführt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Beide Jugendlichen wurden anschließend zur Wache nach Soest gebracht. Hier konnten sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Der Schaden am Streifenwagen wird auf etwa 2500,- EUR geschätzt. Das Pedelec wurde sichergestellt. (lü)

