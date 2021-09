Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Erneute Kontrollen an der B 55

Lippstadt (ots)

Nachdem Ende August bei einer Tempokontrolle in fünf Stunden 400 Autos zu schnell waren, gab es heute wieder eine Kontrolle. An der Baustelle der B 55 herrscht aufgrund der Bauarbeiten ein Tempolimit von 30 km/h. Bei der heutigen Kontrolle wurden 3406 Fahrzeuge gemessen, davon waren 124 zu schnell. Auch wenn die Zahlen besser geworden sind, so besteht immer noch ein großes Gefahrenpotenzial für die dort eingesetzten Bauarbeiter. Einige Autofahrer verglichen die Baustelle mit Autobahnbaustellen in denen jedoch Tempo 60 erlaubt ist. Auf den Fahrstreifen der Autobahnbaustellen, sind im Gegensatz zur B 55 auch keine Bauarbeiter unterwegs. Der Verkehrsdienst der Polizei wird die Baustelle und vor allem das erlaubte Tempolimit weiter im Auge behalten. (lü)

