Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Unfall

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 09:40 Uhr, kam es an der Einmündung der Dorfstraße auf die Benninghausen Straße zu einem Unfall. Eine 34-jährige Frau aus Erwitte war mit ihrem Honda Accord auf der Dorfstraße unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie geradeaus in die Flurstraße zu fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Ford Transit eines 47-jährigen Mannes aus Lippstadt. Durch die Kollision wurde der Fahrer des Transits leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell