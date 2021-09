Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Unfall

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 18:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Ünninghauser Straße auf die Benninghauser Straße zu einem Unfall. Ein 16-jähriger Radfahrer aus Erwitte war auf der Ünninghauser Straße unterwegs und beabsichtigte dort nach links abzubiegen. Er stoppte zunächst an der Haltelinie und ließ zwei Pkw auf der Benninghauser Straße passieren. Dann fuhr er los und übersah einen von links kommenden Leichtkraftrad Fahrer. Der 17-jährige Motorradfahrer aus Lippetal versuchte noch dem Radfahrer auszuweichen. Dabei verlor er die Gewalt über sein Leichtkraftrad und stürzte. Die Maschine rutschte in den Radfahrer und brachte auch diesen zu Fall. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Er musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Zweirädern wird auf etwa 350,- EUR geschätzt. (lü)

