Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Unfall mit Alkohol

Soest (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, gegen 20:40 Uhr, am Wasserweg gekommen. Ein 65-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto, von der Werler Landstraße kommend, auf den Wasserweg in Richtung Meiningsen. Nach eigenen Angaben kam er aufgrund seines Alkoholkonsums nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen abgestellten Fahrzeug. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab 1,16 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2750 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell