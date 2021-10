Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mieterin zwackt Strom ab (13.10.2021)

Donaueschingen (ots)

Strom auf Kosten anderer Mitbewohner genutzt hat eine Frau in einem Mehrfamilienhaus auf der Eichendorffstraße. Eine 31-jährige Mieterin legte ein Stromkabel von ihrer Wohnung in das Dachgeschoß und zapfte dort den Gemeinschafsstrom an. Dadurch versorgte sie die von ihr genutzte Wohnung kostengünstig mit Strom. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige wegen Entziehung elektrischer Energie rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell