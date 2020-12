Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor Taschendiebstählen

Landkreis MSELandkreis MSE (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Landkreis MSE wiederholt zu Geldbörsendiebstählen aus Taschen während sich Geschädigte in bzw. vor Supermärkten aufhielten.

Die Beamten der Polizei(haupt)reviere Demmin, Stavenhagen, Waren und Röbel nahmen am 05.12.2020 jeweils Strafanzeigen wegen der Diebstähle auf. In allen Fällen handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um unbekannte Täter, die allesamt zur Mittagszeit agierten. Die Geschädigten sind 59- bis 67-jährige Deutsche, die ihren Wochenendeinkauf in örtlichen Lebensmittelfachmärkten verrichteten.

Die Geldbörsen der Geschädigten befanden sich in Einkaufsbeuteln oder Handtaschen, die wiederum an Einkaufskörben hingen. Unbekannte Täter entwendeten entweder nur das Portemonnaie oder den gesamten Beutel. In einem Fall wurde eine Geldbörse aus einem offenstehenden Kofferraum entwendet, als der Geschädigte einen Einkaufskorb holte. In einem anderen Fall erfolgte der Diebstahl während des Verladens des Einkaufs in das Fahrzeug.

In den vergangenen Monaten kam es vermehrt zu solchen Diebstählen von Geldbörsen in oder vor Supermärkten. Deshalb richten wir uns erneut mit der Bitte an die Bevölkerung, sensibel und achtsam mit den persönlichen Sachen umzugehen. Behalten Sie Ihre Geldbörsen stets im Auge und unter Verschluss. Verstauen Sie diese niemals in offenen Beuteln, die dann an Einkaufskörben transportiert werden. Tragen Sie die Geldbörsen besser gut gesichert am eigenen Körper.

In den Portemonnaies befinden sich meist Zahlkarten, Personalausweise, Krankenkassenkarten, Führerscheine und oft auch höhere Beträge Bargeld. Neben dem Stehlschaden entstehen den Geschädigten außerdem Kosten sowie Aufwand, die entwendeten Dokumente neu zu beantragen.

Für die Täter ist es hingegen ein Leichtes, ein Portemonnaie aus einem offenen Beutel zu nehmen oder eine Handtasche von einem Einkaufskorb zu ergreifen. Zudem sind die Täter darauf trainiert und gehen clever und schnell bei der Tathandlung vor, sodass viele Geschädigte den Diebstahl gar nicht wahrnehmen und demzufolge keine Täterbeschreibung abgeben können.

