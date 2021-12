Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 338 vom 04.12.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - Einbruch in Warenhaus

Am Freitag, 03.12.2021 um 04.32 Uhr, wurde die Polizei durch einen Zeugen alarmiert, der auf der Industriestraße in Heinsberg verdächtige Personen im Hinterhof eines Warenhauses wahrgenommen habe. Nachdem er die Personen angesprochen habe, hätten sich diese nach kurzem Wortwechsel in Richtung Innenstadt entfernt. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen konnten zwei tatverdächtige Personen im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Am Tatort wurde festgestellt, dass die Täter offensichtlich über den Hinterhof eine Tür zum Lagerraum gewaltsam öffneten und über diese in den angrenzenden Lagerraum und Verkaufsraum gelangten. Ein Teil der Beute war für den Abtransport bereitgestellt, der andere Teil bereits entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Erkelenz-Lövenich - Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen am 03.12.2021 zwischen 13.20 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnobjekt auf der Straße Am Lerchenpfad ein. Nach gewaltsamen Öffnen einer Hintertür durchwühlten die Täter das gesamte Wohnhaus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bisher konnte festgestellt werden, dass Bargeld entwendet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

