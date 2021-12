Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit verletzter E-Bike-Fahrerin

Zeugen gesucht

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Freitagabend (3. Dezember) befuhr eine 67 Jahre alte Frau mit ihrem E-Bike den Bereich Sittarder Straße. Dort stieß sie mit einem in den Niederlanden zugelassenen PKW zusammen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Da die Polizei zunächst nicht verständigt wurde, konnte der Unfall erst nachträglich aufgenommen werden. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten bittet das Verkehrskommissariat in Heinsberg darum, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalls melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

