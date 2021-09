Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hausfriedensbruch an Grundschule

Neustadt/Weinstraße - Geinsheim (ots)

In der Zeit von Dienstag 28.09. 22.00 Uhr bis Mittwoch 29.09. 07.00 Uhr haben Kinder/Jugendliche auf dem Schulhof der Grundschule Geinsheim ein Lagerfeuer entzündet. Danebenstehende Mülltonnen wurden glücklicherweise nicht beschädigt. Allerdings stellt das unberechtigte Betreten des Schulgeländes einen Hausfriedensbruch dar. Der Hausmeister fand am Morgen am Eingangstor ein neuwertiges BMX-Rad der Marke Btwin, Typ Wipe, das einem der Kinder gehören könnte und zurückgelassen wurde. Im Bereich der zum Tretlager führenden Rohre ist der Rahmen mit einer Comic-Folie beklebt. Die Farbe ist dunkelgrau, es ist eine Zusatzbeleuchtung vorn und hinten angebracht. Die Polizei bitte Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder den Fahrradbesitzer kennen, sich zu melden unter 06321-8540 /WaSt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell