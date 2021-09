Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - vor Verkehrskontrolle geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.09.2021 gegen 17:00 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades in den Kappesgärten in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte jedoch plötzlich und flüchtete vor der Polizeikontrolle. Bei der anschließenden Verfolgung konnte er aufgrund einer Durchfahrtssperre unerkannt flüchten. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte die Person fußläufig in der Jahnstraße gesichtet werden. Erneut versuchte er zu fliehen, konnte aber gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in seinem Rucksack ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Das Kleinkraft hatte er in den Weinbergen abstellt. Das angebrachte Versicherungskennzeichen, war nicht für den Roller ausgegeben. Da es sich bei dem Roller um ein Kleinkraftrad handelte, hätte ein amtliches Kennzeichen angebracht werden müssen. Der 20-jähirge Fahrer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ermittlungen ergaben schließlich, dass er schon mehrfach ohne Führerschein erwischt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

