Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kennzeichen gestohlen

Diez - Parkplatz Lahnufer (ots)

Diez - Am 15.10.2020 gegen 12:00 Uhr wurden an einem Pkw (Ford Focus), welcher am Diezer Lahnufer abgestellt war, die Kennzeichen "DIZ-S 14" entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diez zu melden (Tel.: 06432-6010).

