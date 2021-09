Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Zaberfeld: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter, 2 Kinder verletzt

Am Samstag, gegen 10.00 Uhr, fuhren zwei Kinder auf einem E-Scooter von der Straße In den Jergenwiesen über einen abgesenkten Bordstein in die Hofäckerstraße ein. Dabei übersahen sie einen auf der Hofäckerstraße fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 10-jährige Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Sein 9-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. An dem Pkw Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Die Fahrerin blieb unverletzt. Außer der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell