POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Zeugen sucht das Mosbacher Polizeirevier nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Odenwaldstraße, im Bereich des Mosbacher Bahnhofs kurz vor der so genannten Wanne. Ein VW-Fahrer war in Richtung Neckarburken unterwegs und wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Da unklar ist, wie sich der Unfall zugetragen hat, werden Zeugen um Hinweise gebeten. Das Polizeirevier Mosbach ist unter der Telefonnummer 06261 8090 erreichbar.

Dallau: Radschrauben gelockert - Zeugen gesucht

Folgenreich hätte die Tat einer bislang unbekannten Person in Dallau enden können. Der oder die Unbekannte hatte zwischen Dienstag und Mittwoch die Radschrauben an den Vorderrädern eines zuvor in der Güterbahnhofstraße abgestellten Hyundais gelöst. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte während einer darauffolgenden Fahrt ungewöhnliche Geräusche und suchte deshalb eine Werkstatt auf. Dort wurde die Manipulation festgestellt. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden. Dort wurde gegen die unbekannte Person ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Adelsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro bleibt eine Frau sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer deren Hyundai am Donnerstag, zwischen 6.50 Uhr und 12.05 Uhr, in der Adelsheimer Industriestraße beschädigt hat. Die Frau hatte den Wagen während ihrer Arbeit in einer Parklücke abgestellt und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden am Fahrzeugheck links. Vermutlich war eine unbekannte Person gegen den Kleinwagen gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei zu rufen oder auf die Besitzerin zu warten. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden sollen.

