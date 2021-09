Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Nach einem Unfall am Ortseingang von Külsheim brachten Rettungskräfte einen 16-Jährigen am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Der Jugendliche fuhr um kurz nach 22 Uhr auf der Kreisstraße von Uissigheim nach Külsheim, als er nach einem Bremsmanöver nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort schlitterte der Krad-Fahrer an einer Mauer entlang, bevor er schließlich zu Boden stürzte. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wertheim: Einbruch in Bauhof

Der Wertheimer Bauhof in der neuen Vockenroter Steige wurde in der Nacht auf Donnerstag zum Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren machten sich die Unbekannten gewaltsam am Inventar zu schaffen und entwendeten unter anderem einen Tresor. Die Einbrecher entleerten außerdem einen am Tatort gefundenen Feuerlöscher im Gebäude und richteten dadurch hohe Schäden an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

