Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Tuttlingen) An Einmündung Auto übersehen (17.06.2021)

Geisingen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Tuttlinger Straße / Bundesstraße 311". Ein 82-jähriger Toyota Fahrer bog von der Tuttlinger Straße nach links auf die B 311, wo er mit dem Mercedes eines in Richtung Donaueschingen fahrenden 36-Jährigen zusammenstieß, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß entstand Blechschaden an beiden Autos in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

