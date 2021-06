Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Tuttlingen) Autofahrer beschädigt absichtlich Corona-Teststation (17.06.2021)

Spaichingen (ots)

Vorsätzlich ein Pavillon einer Corona-Teststation auf der Hauptstraße beschädigt hat ein Unbekannter am Donnerstagabend gegen 23 Uhr. Der unbekannte Fahrer eines Kleinwagens mit Tuttlinger Kennzeichen überfuhr vorsätzlich ein Pavillon und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Personen, die Hinweise auf das Auto oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu wenden.

