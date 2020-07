Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0463 --Spezialkräfte befreien Frau in Huchting--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Roggenkamp Zeit: 29.07.2020, 09:30 Uhr

Ein 31-jähriger Mann verprügelte seine 26-jährige Ex-Freundin in seiner Wohnung in Huchting, sperrte sie anschließend ein und drohte ihre Familie zu töten. Spezialkräfte der Polizei Bremen befreiten die Frau am Mittwochmorgen und nahmen den Mann fest.

Der 31-Jährige hatte die Beziehung offenbar vor einigen Wochen beendet und forderte eine Aussprache in seiner Wohnung in der Straße "Roggenkamp". Die 26-Jährige fuhr deshalb am Dienstagabend zu ihm. Im Verlaufe des Gesprächs wurde der Mann nach ersten Erkenntnissen aggressiv, schlug auf die Frau ein und zwang sie, bei ihm in der Wohnung zu bleiben. Außerdem drohte er, ihre Familie am nächsten Tag töten zu wollen. In der Nacht meldete sie sich per WhatsApp bei einer Freundin, die am Morgen die Polizei anrief. Umgehend alarmierte Spezialkräfte befreiten die Frau gegen 09:30 Uhr aus der Wohnung und nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt jetzt wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde ein Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen.

