Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs. KN) Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Hecke und flüchtet (03./04.11.2020)

ReichenauReichenau (ots)

Bereits letzte Woche hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "Am Mixtenhölzle" eine um ein Grundstück gesetzte Hecke beschädigt. Vermutlich fuhr der Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Hecke und knickte mehrere Büsche um oder riss sie heraus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

