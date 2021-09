Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Forstmaschine mit hohem Sachschaden

Blankenberg (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Am 22.09.2021 kam es gegen 19:55 Uhr zum Brand eines so genannten Harvesters in einem Waldgebiet zwischen Klein Görnow und Penzin, im Bereich Blankenberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Nach ersten Ermittlungen geriet das Forstfahrzeug aufgrund eines technischen Defektes während durchgeführter Waldarbeiten in Brand. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Bekämpfung des Feuers waren die Freiwilligen Feuerwehren Brüel und Sternberg mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Da sich größere Mengen Diesel und Schmieröl im Fahrzeug befunden haben, wurde zudem die Umweltbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Silas Heydorn, Polizeirevier Sternberg Corina Pohl, Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

