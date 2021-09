Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Einbruch in Praxis Fiat 500 entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zum 29.09.2021 brachen Unbekannte in Praxisräume in der Lindenstraße in Neustadt ein und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 200.- Euro, einen PKW-Schlüssel und daraufhin im Anschluss einen mintfarbenen Fiat 500 mit Neustädter Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt/Wstr., Tel. 06321/854-4652.

