POL-OG: Gaggenau - Zusammenstoß mit einer Laterne, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Bei einer Kollision mit einer Straßenlaterne in der Murgtalstraße entstand am Mittwoch ein Sachschaden in Gesamthöhe von circa 3.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 16 Uhr vermutlich beim Rangieren mit seinem LKW die sich dort befindliche Straßenlaterne. Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten mit den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 Kontakt aufzunehmen.

/mw

