Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Verkehrsunfall im Kreisverkehr, Zeugen gesucht

Ötigheim (ots)

Der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls in einem Kreisverkehr in Ötigheim ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden. Am vergangenen Freitagabend gegen 18 Uhr fuhr ein weißer Ford Transit in den Kreisverkehr, Johann-Sebastian-Bach Straße /Vivaldistraße ein. Laut Schilderung des Ford Fahrers soll ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen haben, weshalb er nach eigenen Angaben stark abbremsen musste. Durch die Notbremsung verletzte sich eine mitfahrende Person im Fahrzeug und musste von den dazu gerufenen Rettungskräften in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Zeugen die Angaben zu dem Unfall oder dem vermeintlichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten mit den Ermittlern der Verkehrspolizei Baden-Baden unter der Nummer 07221 680-400 Kontakt aufzunehmen.

/mw

