Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Riskante Flucht vor Polizeikontrolle

Gaggenau (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am späten Mittwochabend sieht ein 31-jähriger mehreren Strafanzeigen entgegen. Kurz vor Mitternacht wollten Beamte des Polizeireviers Gaggenau einen BMW im Bereich der Gaggenauerstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 31-jährige Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Haltezeichen der Polizeibeamten, sondern ergriff stattdessen mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung die Flucht. Die waghalsige Fahrt ging über die Moosbrunner Straße in Richtung Gaggenau, wobei der BMW mehrfach den Grünstreifen streifte und teilweise in die Böschung fuhr. Im weiteren Verlauf befuhr der 31-Jährige die Dr.-Isidor-Meyerhoff-Straße in Richtung Markgraf-Wilhelm-Straße und beschleunigte hierbei den BMW in der 30er-Zone auf teilweise über 100 Stundenkilometer. Der zunächst Geflüchtete konnte schließlich um kurz nach Mitternacht festgestellt werden. Ein erfolgter Atemalkoholtest erbrachte bei der anschließenden Überprüfung einen Wert von rund 0,7 Promille. Eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerschein sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sind die Folgen der riskanten Fahrt für den 31-Jährigen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell