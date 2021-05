POL-PDWIL: Diebstahl von zwei Metallbehältern

Polizeidirektion Wittlich

Am Freitag, 30.04.2021 gegen 12:45 Uhr hält ein weißer Transporter am Straßenrand K172 Ortsausgang Büdesheim in Richtung Lissingen. Dort steigt einer der unbekannten Täter aus, beugt sich über den dortigen Zaun der Schaafswiese und entnimmt zwei Metallbehälter, welche als Futter- / Trinkstation für die Tiere genutzt wurden. Die Behälter werden in den Transporter geladen, die beiden Personen verlassen die Örtlichkeit. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine Gelegenheitstat im Bereich des Metalldiebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

