POL-SO: Lippetal-Lippborg - Mit dem Auto überschlagen - Blutprobe

Lippetal (ots)

Am Sonntag (14. März), gegen 18.15 Uhr, befuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Polen die Herzfelder Straße aus Richtung Bauernschaft Kesseler kommend in Richtung Lippborg. Ausgangs einer Linkskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Durch die folgende Bremsung verlor sie die Kontrolle über ihrem BMW und geriet in den Straßengraben. Anschließend überschlug sich ihr Wagen auf dem Feld, bevor der zum Stillstand kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,66 Promille, woraufhin die Polizeibeamten mit der 43-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus fuhren. Der BMW konnte nach dem Unfall nur noch als Totalschaden angesehen werden. (reh)

