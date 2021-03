Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrzeuge beschädigt - Auto durchwühlt - Tatverdächtiger zur Ausnüchterung auf Polizeiwache

Soest (ots)

Mit mehreren Anzeigen und einer Nacht in der Gewahrsamszelle endeten für einen 21-jährigen Mann aus Gronau die frühen Morgenstunden in Soest am Sonntag (14. März), um kurz nach 4.30 Uhr. Eine Zeugin beobachtet zuvor einen Mann der den Außenspiegel eines Autos abtrat und einen Kraftfahrzeugroller beschädigte. Ein weiterer Zeuge sah dann den Gronauer, wie dieser die Türen mehrerer Autos öffnen wollte. Als es ihm bei einem Wagen gelangte, durchsuchte er das Fahrzeug und entwendete mehrere Sachen daraus. Nachdem er sich vom Tatort entfernt hatte, konnte er in der Nähe von Polizeibeamten angetroffen und durchsucht werden. Hier kamen dann auch wieder die Gegenstände aus dem Wagen zum Vorschein. Aufgrund seiner Personenbeschreibung stand er ebenfalls im Verdacht die vorherigen Sachbeschädigungen begangen zu haben. Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten Mann mit zur Polizeiwache, wo er die folgenden Stunden bis zur Ausnüchterung verbringen musste. (reh)

