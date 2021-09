Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Brennendes Quad selbst gelöscht

Geeste (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es an der Mühlenstraße zum Brand in einer Garage gekommen. Gegen 4.30 Uhr hatte ein dort abgestelltes Quad aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Eigentümer bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig, schob das Fahrzeug aus der Garage und löschte es selbstständig ab. Die Feuerwehr Geeste musste nicht mehr nennenswert eingreifen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

