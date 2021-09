Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Mit Auto überschlagen und zu Fuß geflüchtet

Isterberg (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf der A30 in Höhe Isterberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines gemieteten BMW war gegen 6.50 Uhr in Richtung der Niederlande unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Stillstand. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt. Eine Sofortfahndung blieb zunächst ohne Ergebnis. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

