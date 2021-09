Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Treckerfahrer nach Spiegelunfall gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B402 in Höhe der Abfahrt Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw und ein Trecker waren dort mit den Außenspiegeln zusammengestoßen. Der Treckerfahrer fuhr anschließend unerlaubt in Richtung der Niederlande davon. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell