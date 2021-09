Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Radfahrer verursacht Sachschaden

Lathen (ots)

Am Samstagabend ist es an der Kathener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.10 Uhr stieß dort ein junger Radfahrer gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt über die Sögeler Straße in Richtung Ortsmitte. Er wird als 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkles, zu einem Zopf zusammengebundenes Haar mit kahlrasierten Seiten. Ferner trug er eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell