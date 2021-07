Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Mann verstirbt nach Streit

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte wurden Freitagvormittag, 9.54 Uhr, zur Worthstraße gerufen. Anwohner hatten einen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen hörten die Beamten Schreie aus einer der Wohnungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Tür eintraten. In der Wohnung trafen sie den Wohnungsinhaber (31) und einen 54-jährigen Lüdenscheider an. Der 54-Jährige wies schwere Verletzungen auf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Klinikum Hellersen. Dort verstarb er am Samstag. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Täter fest.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Obduktion des Leichnams ergab am Montag, dass eine Hirnblutung todesursächlich war. Die Ermittlungen zum Tathergang, den Hintergründen und einer möglichen Motivlage dauern an.

Die Tatortaufnahme wurde durch die kriminaltechnische Untersuchungsstelle des Polizeipräsidiums Hagen unterstützt.

