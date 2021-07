Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Schwerverletzter nach Streit auf Baustelle

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (14.07.2021) einen 43-jährigen Arbeiter vorläufig festgenommen, der auf einer Baustelle am Nesselweg einen 46-jährigen Kollegen durch einen Fußtritt schwer verletzt haben soll. Auf der Baustelle kam es gegen 09.00 Uhr zunächst zum verbalen Streit, in dessen Verlauf der 43-Jährige den älteren Kollegen gegen den Hals getreten haben soll. Der 46-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte, wo er stationär behandelt wird. Polizeibeamte nahmen den jüngeren Kollegen kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

