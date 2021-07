Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: -Verkehrsunfallflucht in Wardenburg - Zeugen gesucht-

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 10.07.2021, zwischen 16:00 und 16:35 Uhr, wurde in Wardenburg ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rheinstraße abgestellter Pkw-Kombi Dacia-Logan am hinteren rechten Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500,- Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wardenburg unter Tel.: 04407-716350 in Verbindung zu setzen.

