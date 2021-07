Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: 26000,- Euro Schaden -Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht-

Delmenhorst (ots)

Dötlingen-Uhlhorn:

Am Samstag, 10.07.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde durch einen Anwohner festgestellt, dass ein Stromkasten an der Straße Ton Wendbüdel in Dötlingen-Uhlhorn mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall erheblich beschädigt wurde. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus Prinzhöfte kommend und Richtung Bundesstraße fahrend nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Stromkasten prallte. Danach entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 26000,- Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

