POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: KFZ-Diebstahl in Ganderkesee; Versuchter Einbruch in Supermarkt; PKW prallt gegen Gebäudewand

Ganderkesee - Kfz-Diebstahl -

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits im Zeitraum vom 07.-08.07.2021 ein auf der Außenverkaufsfläche eines Autohauses an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee abgestellter schwarzer VW-Bus Multivan durch unbekannter Täter entwendet. Nach Angaben des geschädigten Autohauses hat das Fahrzeug einen Wert von ca. 40000,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee - versuchter Einbruch in Supermarkt -

In der Nacht zu Sonntag, 11.07.2021, verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Langen Straße in Ganderkesee. Mittels Einkaufswagen versuchten die Täter auch die Tür zu den Verkaufsräumen zu öffnen. Es blieb beim Versuch und die Täter flüchteten unerkannt. An den Türen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Großenkneten-Ahlhorn -Pkw prallt gegen Gebäudewand-

Am Samstag, 10.07.2021 gegen 12:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Vechtaer Straße in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 5500,- Euro Sachschaden entstand. Eine 55-jährige Frau aus Ahlhorn verwechselte beim Einparken in eine Parkbucht das Gas- mit dem Bremspedal und prallte mit ihrem Pkw Mercedes gegen die Gebäudemauer des Marktes. Zum Glück wurde die 55-Jährige nicht verletzt.

