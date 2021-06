Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Bonn (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Montagabend (07.06.2021) einen Fahrraddiebstahl in Plittersdorf. Er beobachtete gegen 22 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der sich auf der Germanenstraße an einem dort abgestellten Damenfahrrad zu schaffen machte. Der mutmaßliche Fahrraddieb hatte bereits das Schloss des Rades genknackt, als der Zeuge ihn ansprach und das Fahrrad festhielt. Der Unbekannte griff daraufhin den Zeugen an und schlug mit dem Schloss nach dem Mann, der dabei glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der Täter, der wie folgt beschrieben werden kann, ging dann in Richtung der Godesberger Allee davon:

- Etwa 170 cm groß, kurze Haare, trug eine schwarze Lederjacke und eine rosa Umhängetasche, sprach mit Akzent, Zahnlücke vorne

Die Kriminalkommissariat 37 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 0228 15-0.

