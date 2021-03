Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Polizeibeamte: Seniorin um 15.000 Euro betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 93-jährige Bergisch Gladbacherin erhielt am Donnerstag (04.03.) einen Anruf von falschen Polizeibeamten, die der Dame erzählten, dass Einbrecher es auf Ihr Hab und Gut abgesehen hätten und man deshalb nun in ihr Haus müsse, um Fotos zu schießen und Fingerabdrücke zu sichern.

Die Tat geschah zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr. Während einer der Täter die 93-Jährige am Telefon ablenkte, besuchte der andere - der sich ebenso als Polizist ausgab - die Frau zuhause. Die Bergisch Gladbacherin fühlte sich von den Männern massiv unter Druck gesetzt, sodass sie schließlich mehrere Umschläge mit Bargeld auf einen Tisch legte, damit der vermeintliche Polizist Fotos davon machen konnte. Der Täter schnappte sich sodann die Umschläge und flüchtete - mit einer Beute von circa 15.000 Euro.

Der Täter soll männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt und von normaler Statur sein. Er hatte dunkle kurze Haare, braune Augen und war dunkel bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei: -Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. -Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. -Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. -Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell