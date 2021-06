Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Arztpraxis

Königswinter (ots)

Das auf Einbrüche spezialisierte Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Arztpraxis in Königswinter-Oberpleis. In der Zeit von Sonntag (06.06.2021), 20:10 Uhr, bis Montag (07.06.2021), 06:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu den Räumlichkeiten an der Siegburger Straße auf. Aus der Arztpraxis entwendeten sie neben Bargeld auch insgesamt 300 Blanko-Impfausweise und einen Praxisstempel. Nach ersten Ermittlungen kann eine Vorbereitungstat für Impfpassfälschungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell