Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener verursacht Unfall mit Wohnmobil im LK VG

Wolgast (ots)

Am 12.07.2021 kam es um 15.50 Uhr auf der K15 zwischen Ranzin und Schmatzin zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil in Richtung Schmatzin und kam zunächst nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er mit zwei Bäumen, querte anschließend die Straße nach links und kam dort auf einem Acker neben der Straße zum Stehen. Am Wohnmobil entstand Totalschaden, drei Leitpfosten und zwei Bäume wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wurde der Schaden auf 26600 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von 2,99 Promille auf und wurde zur Blutprobenentnahme ins KKH Wolgast gebracht. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

