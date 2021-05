Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Stürmisches Pfingstwochenende: Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Zu gleich drei wetter- und sturmbedingten Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau an diesem Pfingstwochenende ausrücken. In allen Fällen waren größere und kleinere Bäume umgestürzt.

Bereits am Freitag (21.05.2021) wurde die Feuerwehr um 16:17 Uhr und 19:29 Uhr in den Ortsteil Hau alarmiert. Zunächst war in der Rosenstraße ein kleinerer Zierbaum abgebrochen. Später um 19:29 Uhr stürtze ein Baum auf die Dr.-Franken-Straße. Dieser musste mit einer Kettensäge zerlegt und weggräumt werden. Für die Arbeiten war die Dr.-Franken-Straße im Bereich Waldstraße kurzzeitig gesperrt.

Am heutigen Pfingstmontag (25.04.2021) stürzte um 06:54 Uhr nahe des Schloss Moyland ein Baum auf die Kalkarer Straße (B57). Der Baum blockierte die gesamte Fahrbahn. Auch er musste mit einer Kettensäge zerlegt und beseitigt werden. Die Bundesstraße war dadurch für eine halbe Stunde voll gesperrt.

Bei allen Einsätzen waren etwa 20 Einsatzkräfte beteiligt. Die Einsatzleitungen hatten die Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

