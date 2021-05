Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um Friedhelm Döll

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um ihren Alterskameraden Unterbrandmeister Friedhelm Döll, der am 08.05.2021 im Alter von 69 Jahren verstarb. Friedhelm Döll war 46 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Er trat 1974 freiwillig im Alter von 22 Jahren in die Einheit Vynen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Xanten ein. 1976 wechselte er in die Einheit Till-Moyland der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

Neben seiner Grund- und Truppführerausbildung ließ er sich in seiner Freizeit zum Maschinisten für Löschfahrzeuge und Gerätewart ausbilden. 1995 folgte seine Weiterbildung zum Ausbilder für Maschinisten in der Freiwilligen Feuerwehr. Bis zu seinem Eintritt in die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr im Jahr 2012 qualifizierte er unzählige Feuerwehrfrauen und -männer im Kreis Kleve zu Maschinisten. Er zeichnete sich durch seine hohe Fachkompetenz und Leistungsbereitschaft aus. Dafür wurde er 2015 mit der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve ausgezeichnet.

Friedhelm Döll hat sich während seiner langjährigen aktiven Dienstzeit stets zum Schutz und Wohle der Allgemeinheit eingesetzt. Für seine Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr wurden ihm das silberne und goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.

Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden werden ihrem Kameraden gedenken. Die Beisetzung fand aufgrund der aktuellen Lage im engen Kreis statt.

