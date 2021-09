Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - VW T5 Pritsche in Unfall verwickelt

Lathen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf einem Wirtschaftsweg an der Ostseite des Firmengeländes IABG zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein weißer VW T5 Pritschenwagen und ein Fiat Punto sind dort gegen 21.15 Uhr mit den Spiegeln aneinandergestoßen. Der Fahrer des VW entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Hermann-Kemper-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell