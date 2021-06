Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Polizei warnt vor dubiosen Wanderarbeitern

Celle (ots)

Am Montag boten zwei unbekannte Männer einem Rentner aus Eldingen Pflasterarbeiten für eine vierstellige Summe an. Er zahlte das verlangte Geld an die beiden Männer aus, die daraufhin auch halbwegs akzeptable Arbeiten auf dem Hof ausführten. Für eine weitere fünfstellige Summe boten sie weitere Arbeiten an. Als der ältere Herr die hohe Geldsumme bei der Bank abheben wollte, wurde eine Mitarbeiterin und stutzig und wies darauf hin, dass es sich um ein unseriöses Angebot handeln dürfte. Die beiden Männer, bei denen es sich um irische Wanderarbeiter handeln dürfte, ließen nichts mehr von sich hören.

Die Polizei warnt aus diesem aktuellen Anlass vor dubiosen Handwerkern und aktuellen Handwerksangeboten. Mit Beginn der Gartensaison sind reisende Handwerker größtenteils in ländlichen Gebieten unterwegs und offerieren verschiedene Dienstleistungen. Die Arbeiten gehen von Reinigungsarbeiten von Auffahrten und Terrassen über Dacharbeiten, Gartenarbeiten und vieles mehr. Die Arbeiten werden spontan vor Ort "über den Gartenzaun" zu einem angeblichen Schnäppchenpreis angeboten. Oft werben diese Handwerksbetriebe auch vorab über Anzeigen in lokalen Zeitungen oder Flyern, die sich in Briefkästen wiederfinden. Die dort genannten Kontaktdaten und -adressen existieren in einigen Fällen gar nicht. Es wird empfohlen entsprechende Angebote und Anbieter genau zu überprüfen. Besonders häufig haben es diese Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen. Die Polizei rät, jegliche Angebote von Wanderarbeitern abzulehnen, sei es spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) oder andere in Haus und Garten.

Am besten, Angesprochene wenden sich sofort an die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell