Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Einbruch in Firmenbüro

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (15.06.2021) brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Bahnhofstraße ein und entwendeten u.a. Computer- und Fotozubehör sowie ein Mountainbike. Zunächst hatten die Unbekannten die Glaseingangstür zerschlagen, bevor sie das Gebäude betraten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

