Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Straelen (ots)

Hetzert - Mittwoch, 08.09.2021, 19:02 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Kerken mit seinem Cupra Formentor die Wachtendonker Straße aus Richtunng Straelen kommend in Fahrtrichtung Wachtendonk. In Höhe eines Wirtschaftsweges querte ein 19-jähriger Fußgänger aus Straelen - aus Sicht des Pkw-Fahrers von links kommend - die Landstraße, ohne auf das herannahende Fahrzeug zu achten. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger lebensgefährdende Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Beamte des Opferschutzes der Kreispolizeibehörde Kleve betreuen zur Zeit die Angehörigen der am Unfall Beteiligten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell